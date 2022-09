Due successi rotondi sono maturati nelle prime due gare della seconda giornata della Uefa Champions League.

L’Ajax ha asfaltato 4-0 in Olanda i Rangers. In gol Alvarezz, Kudus, Berghuis e Bergwjin.

Grande successo anche dello Sporting Lisbona, che si è imposto 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte, con le reti di Edwards, Trincao e Santos.

