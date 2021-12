Champions League, poker del PSG al Brugge. Il Lipsia batte il City 2-1 e va in Europa League

Si sono concluse le due gare delle 18.45 del girone A di UEFA Champions League, valide per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi.

Poker del PSG al Club Brugge, doppiette per Mbappé e Messi, per gli ospiti segna Rits. Finisce 4-1 al Parco dei Principi.

Il Lipsia batte il Manchester City 2-1, Szoboszlai e Andrè Silva portano i tedeschi avanti di due reti, poi Mahrez accorcia. Espulso Walker nel finale per un brutto calcione a un avversario.

City e PSG erano già certi del primo e del secondo posto, il Lipsia va in Europa League, Club Brugge eliminato. Foto: Twitter PSG