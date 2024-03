Cominciano oggi le gare di ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League. In campo la Lazio, in casa del Bayern, per provare l’impresa e la Real Sociedad che ospita il PSG.

Questo il programma:

Martedì 5 marzo 2024

ore 21 Bayern Monaco-Lazio (and. 0-1)

ore 21 Real Sociedad-PSG (and. 0-2)

Foto: twitetr Champions