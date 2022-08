Champions League, oggi alle 18 il sorteggio dei gironi. Ecco le quattro fasce

Con le ultime partite di questa sera che hanno visto accedere ai gironi Copenhagen, Rangers e Dinamo Zagabria si è completato il quadro della Champions League 2022-2023. Sono quattro le italiane che parteciperanno: il Milan in prima fascia, la Juventus in seconda e Inter e Napoli in terza. Oggi, giovedì 25 agosto, alle ore 18 si svolgerà a Istanbul il sorteggio per definire i gironi. È sempre valida la regola per cui, nella prima fase della competizione, nessun club può affrontarne un altro della stessa federazione. Ciascun girone sarà composto da quattro squadre, una per ogni fascia.

1ª fascia

Real Madrid (Spagna)

Eintracht Francoforte (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Milan (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Porto (Portogallo)

Ajax (Olanda)

2ª fascia

Liverpool (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Juventus (Italia)

Atlético Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Lipsia (Germania)

Tottenham (Inghilterra)

3ª fascia

Borussia Dortmund (Germania)

Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Benfica (Portogallo)

4ª fascia

Olympique Marsiglia (Francia)

Viktoria Plzen (Rep. Ceca)

Maccabi Haifa (Israele)

Brugge (Belgio)

Celtic (Scozia)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Copenaghen (Danimarca)

Rangers (Scozia)

Foto: Logo Twitter Champions