Champions League, al via la seconda giornata della fase a gironi. Il programma

Questa sera alla 18.45 prenderà il via la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. L’Inter sarà l’unica italiana a scendere in campo in questo martedì di Champions. Di seguito il programma completo.

Martedì 13 Settembre

Ore 18.45 Viktoria Plzen-Inter

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Tottenham

Ore 21.00 Bayern Monaco-Barcellona

Ore 21.00 Fc Porto-Club Brugge

Ore 21.00 Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

Ore 21.00 Liverpool-Ajax

Ore 21.00 Marsiglia-Eintracht Francoforte

Mercoledì 14 Settembre

Ore 18.45 Milan-Dinamo Zagabria

Ore 18.45 Shakhtar Donetsk-Celtic

Ore 21.00 Chelsea-Salisburgo

Ore 21.00 Copenhagen-Siviglia

Ore 21.00 Juventus-Benfica

Ore 21.00 Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain

Ore 21.00 Manchester City-Borussia Dortmund

Ore 21.00 Rangers-Napoli

Ore 21.00 Real Madrid-RB Lipsia

Foto: Logo Champions