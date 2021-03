Champions League, nessuna italiana ai quarti: non accadeva dal 2015/16

È stata una vera e propria debacle, quella delle squadre italiane in Champions League. Con l’eliminazione, ultima in ordine cronologico, della Lazio ieri per mano del Bayern Monaco, che ha fatto seguito a quella dell’Inter (uscita ai gironi) e di Juventus e Atalanta, nessuna formazione italiana è riuscita a conquistare l’accesso ai quarti di finale: non accadeva dalla stagione 2015/16.

Dall’istituzione dalla Champions League nella stagione 1992/93, è la sesta volta che tra le migliori 8 d’Europa non figura nessuna italiana. I precedenti, oltre alla già citata stagione 2015/16, risalgono al 2000/01, 2001/02, 2008/09 e 2013/14.

Foto: twitter Juventus