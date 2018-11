Champions League: Napoli-Stella Rossa, le ultime sulle probabili formazioni

Il Napoli sfida la Stella Rossa al San Paolo, match valido per la quinta giornata della fase a gironi. Con una vittoria e un risultato positivo del Liverpool a Parigi, gli azzurri possono ottenere la qualificazione con un turno d’anticipo. Ancelotti dovrebbe riconfermare la solita squadra di Champions, con Maksimovic a destra in difesa e Mertens al fianco di Insigne. A completare la difesa davanti ad Ospina i soliti: Raul Albiol, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo agiranno Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz (favorito su Zielinski). In attacco, come detto, Mertens sarà il partner di Lorenzo Insigne. In casa Stella Rossa, Milojevic confermerà il 4-2-3-1, con due cambi in difesa rispetto alla gara col Liverpool: Gobeljic giocherà a destra al posto di Stojkovic mentre Babic sostituirà Savic al centro, con Degenek e Rodic che completeranno il pacchetto arretrato. Davanti alla difesa spazio a Krsticic e Jovancic, poi il tridente composto da Ben Fardou, Marin e Srnic alle spalle dell’unico terminale offensivo Boakye.

NAPOLI-STELLA ROSSA, PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz (Zielinski); Mertens, Insigne. All. Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Fardou, Marin, Srnic; Boakye. All. Milojevic

