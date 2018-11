Champions League: Napoli-Stella Rossa, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Stella Rossa, partita valida per la quinta giornata del gruppo C della Champions League. Gli azzurri di Ancelotti si giocano una buona fetta di qualificazione davanti al proprio pubblico e per rilanciare le loro ambizioni devono necessariamente vincere. Dall’altra parte c’è la banda di Milojevic, che deve sperare in un risultato positivo per tenere vive le speranze di accedere agli ottavi di finale di Champions. Fischio d’inizio al San Paolo in programma alle ore 21:00, andiamo a vedere nel dettaglio le scelte degli allenatori.

NAPOLI-STELLA ROSSA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Simic; Ben, Marin, Srnic; Stojilkovic. Allenatore: Milojevic