Champions League, Napoli agli ottavi già da stasera se… Le combinazioni

Questa sera il Napoli di Walter Mazzarri scenderà in campo al Santiago Bernabeu conto il Real Madrid di Carlo Ancelotti per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Al momento il Napoli è secondo a 7 punti nel Gruppo C col Real primo a 12. A seguire i portoghesi a 3, appena un punto per l’Union, quello conquistato proprio al Maradona. La rivale del Napoli per gli ottavi è lo Sporting Braga. Ed ecco i tre possibili scenari: in caso di vittoria a Madrid, il Napoli sarebbe certo della qualificazione. In caso di pareggio, l’Union dovrebbe fermare il Braga – vittoria o pareggio – per l’accesso aritmetico al turno successivo. In caso di sconfitta col Real, il Napoli potrebbe comunque sperare nella qualificazione aritmetica questa sera qualora l’Union battesse il Braga. In ogni caso, per chi non volesse fare troppi calcoli, basterà un punto al Maradona nell’ultimo turno contro i portoghesi per assicurarsi l’accesso agli ottavi. Nel caso in cui non si verificasse nessuno di questi tre incastri, ecco che tutto sarebbe rimandato all’ultima sfida, lo scontro diretto che il Napoli giocherà proprio contro il Braga: il match è in programma allo stadio Maradona il prossimo 12 dicembre alle ore 21.

Foto: Instagram Napoli