Champions League, manita del Bayern al Viktoria Plzen. Poker del Marsiglia allo Sporting CP

Si sono concluse le gare del pomeriggio della terza giornata della fase a gironi della Champions League. Tutto facile per il Bayern Monaco che asfalta 5-0 il Viktoria Plzen, nel girone di Inter e Barcellona. Tutto facile per i bavaresi, avanti 3-0 dopo 20 minuti con le reti di Sané, Gnabry e Mané. Nella ripresa, ancora Sané per il 4-0 e Choupo-Moting per chiudere la pratica con i cechi.

Nell’altra gara, iniziata con un 1uarto d’ora di ritardo, successo del Marsiglia di Tudor, che batte 4-1 lo Sporting CP nel girone del Tottenham e Francoforte. Sporting avanti 1-0 e poi travolto dai francesi. Ad aprire le danze Trincao al 1′ per gli ospiti. Poi il protagonista è Adan, portiere dei portoghesi, che prima fa due papere, che consentono a Sanchez e Harit di ribaltare il punteggio in pochi minuti e poi al 23′ si fa espellere. Di Balerdi e Mbemba le reti finali per il 4-1 del Marsiglia che sale a 3 punti e spera ancora nella qualificazione.

Foto: twitter Bundesliga