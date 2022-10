Champions League: Liverpool e Bayern calano il tris. Atletico eliminato, il VAR ferma il Tottenham al 96′

Sono appena terminate le sfide delle 21 di questo mercoledì di Champions League. Il Napoli fa cinque su cinque, e con la vittoria sui Rangers strappa il pass per gli ottavi. Sempre nel girone degli azzurri, il Liverpool sbanca l’Amsterdam Arena: 3-0. Il Barcellona perde in casa col Bayern e condanna l’Inter al secondo posto. Finali palpitanti a Londra e Madrid: al 96′ al Tottenham viene annullato il gol della possibile vittoria sullo Sporting. Mentre l’Atletico fallisce con Carrasco il rigore che avrebbe consegnato la vittoria in rimonta sul Bayer Leverkusen.

Ajax – Liverpool 0-3

(42′ Salah; 49′ Nunez; 52′ Elliott)

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 2-2

(9′ Diaby; 22′ Carrasco; 29′ Hudson-Odoi; 50′ De Paul)

Barcellona – Bayern Monaco 0-3

(10′ Mane; 31′ Choupo-Moting, 95′ Pavard)

Eintracht Francoforte – Olympique Marsiglia 2-1

(3′ Kamada; 22′ Guendouzi; 27′ Kolo Muani)

Napoli – Rangers 3-0

(11′ e 16′ Simeone; 80′ Ostigard)

Tottenham – Sporting 1-1

(22′ Edwards; 80′ Bentancur)

Foto: Twitter Champions League