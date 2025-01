Champions League, le squadre agli ottavi e ai playoff

È appena terminata la prima fase della Champions League. In cima alla classifica e direttamente qualificate alla fase successiva, sono otto le squadre che accedono agli ottavi di finale: in cima alla classifica il Liverpool, seguito dal Barcellona, dall’Arsenal e dall’Inter. Al quinto posto l’Atletico Madrid, sesto posto per il Bayer Leverkusen. Gli ultimi due posti per volare direttamente agli ottavi sono riservati a Lille e Aston Villa.

Accede ai playoff, invece, Atalanta, seguita da ben quattro squadre a pari merito: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan. A seguire, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain e Benfica. Il Monaco, il Brest e il Feyenoord occupano rispettivamente la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima posizione. Ventesimo posto per la Juventus Ultimi tre posti dei playoff per il Manchester City, Sporting CP e Club Brugge,

OTTAVI: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa

PLAYOFF: Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting CP, Club Brugge.

Foto: Champions League Twitter