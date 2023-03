Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per il Milan. Orsato per Bayern-PSG

La UEFA ha diffuso i nomi degli arbitri designati per le partite di Champions League in programma nella giornata di martedì e mercoledì. In campo le prime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, mercoledì il Milan di Stefano Pioli è chiamato a difendere la vittoria ottenuta a San Siro per proseguire il cammino europeo. I rossoneri giocheranno al New White Hart Lane contro il Tottenham di Antonio Conte. Queste le designazioni riportate sul sito ufficiale della UEFA:

Martedì 7 marzo

Benfica – Club Brugge – Halil Umut Meler

Chelsea – Dortmund – Danny Makkelie

Mercoledì 8 marzo

Tottenham – AC Milan – Clément Turpin

Bayern – Paris – Daniele Orsato