Champions League, le designazioni arbitrali per Milan e Lazio

Come riportato dall’ANSA, sarà lo spagnolo José María Sánchez ad arbitrare l’esordio europeo del Milan, nella sfida di San Siro contro il Newcastle. Gli assistenti saranno invece Raúl Cabañero e Iñigo Prieto gli assistenti, con Cesar Soto Grado come quarto ufficiale, Alejandro Hernández al Var e Marco Fritz all’Avar. Per ciò che riguarda invece la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atletico Madrid, sarà lo sloveno Slavko Vinčić ad arbitrare la sfida, con Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic come assistenti. Il quarto ufficiale sarà Rade Obrenovic, con Nejc Kajtazovic al Var e il tedesco Bastian Dankert all’Avar.

Foto: Twitter Champions League