Champions League, le designazioni arbitrali: Marciniak per l’Inter

La UEFA ha diffuso i nomi degli arbitri designati per le partite di Champions League in programma nella giornata di martedì e mercoledì. In campo le ultime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, martedì l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a difendere la vittoria ottenuta a San Siro (1-0) per proseguire il cammino europeo. I nerazzurri giocheranno al do Dragão contro il Porto di Sergio Conceição. Mercoledì, invece, il Napoli dovrà affrontare l’Eintracht al Maradona. Gli azzurri di Spalletti ripartono da un forte vantaggio, lo 0-2 ottenuto in Germania. Queste le designazioni riportate sul sito ufficiale della UEFA:

Martedì 14 marzo

Man City – Leipzig – Slavko Vinčić (SVN)

Porto – Inter – Szymon Marciniak (POL)

Mercoledì 15 marzo

Real Madrid – Liverpool – Felix Zwayer (GER)

Napoli – Eintracht Frankfurt – Anthony Taylor (ENG)

Foto: Instagram Inter