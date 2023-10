Champions League, le designazioni arbitrali: Marciniak per Dortmund-Milan. Il lituano Rumsas per Celtic-Lazio

Pochi minuti fa l’Uefa ha reso note le designazioni delle gare di Champions League tra Borussia Dortmund e Milan, e quella tra Celtic e Lazio. Sarà Szymon Marciniak a dirigere la gara dei rossoneri, con Sokolnicki e Listkiewicz come assistenti. Musial scelto come quarto uomo, mentre al Var pronti Kwiatkowski e Lasyk. A dirigere la sfida tra Celtic e Lazio sarà il lituano Rumsas. Radius e Suziedelis saranno gli assistenti, con Valikonis come quarto uomo: al Var ci saranno Munuera e Reinshreiber.

Foto: logo Twitter