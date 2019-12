Champions League, le designazioni arbitrali: Cakir per Napoli-Genk, Inter-Barcellona a Kuipers

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le prossime gare di Champions League. L’arbitro di Napoli–Genk, in programma il prossimo martedì alle 18:55, sarà Cüneyt Çakir. Il turco sarà coadiuvato dagli assistenti Duran e Ongun, Kalkavan al VAR, Umut Meler quarto uomo. A San Siro, per Inter-Barcellona, toccherà al fischietto olandese Björn Kuipers, con assistenti Van Roekel e Zeinstra, Van Boekel al VAR, Gözübüyük quarto uomo.