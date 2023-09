Champions League, la lista del Napoli

Il 20 settembre il Napoli inizierà il proprio percorso in Champions League giocando in trasferta contro il Braga. Queste le scelte di Garcia per la competizione:

Portieri: Gollini, Meret, Contini;

Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Olivera, Mario Rui, Zanoli;

Centrocampisti: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Zielinski, Elmas, Gaetano, Russo;

Attaccanti: Lindstrom, Zerbin, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori, Politano.

Foto: Instagram Napoli