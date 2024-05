Show di Joselu! Il Real Madrid ribalta in tre minuti il Bayern Monaco e strappa il pass per la finale di Champions League dove affronterà il Borussia Dortmund. La partita sarà giocata in data sabato 1° giugno 2024 alle ore 21:00 presso lo stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra.

Foto: Instagram Champions League