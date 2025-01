Champions League, il quadro delle italiane in vista dell’ultima giornata

Si è appena chiusa la settima giornata della fase a campionato della Champions League. Un turno che ha visto le italiane protagoniste con quattro vittorie (Bologna, Atalanta, Inter e Milan) e un pareggio (della Juve a Bruges). E ora si deciderà – quasi – tutto all’ultima giornata, in programma la prossima settimana (28-29 gennaio). Sì, quasi, perché il Bologna è già certa dell’eliminazione nonostante la vittoria di lusso ottenuta contro il Borussia Dortmund. Per le altre, invece, è ancora tutto possibile. All’Inter di Simone Inzaghi basterà un solo punto per accedere matematicamente agli ottavi. Anche per Juventus, Milan e Atalanta è già certo il piazzamento tra le prime ventiquattro della classifica. Ma, anche per loro, l’ultima giornata potrebbe valere l’accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare dai sedicesimi (playoff), ma tutto dipenderà anche dai risultati sugli altri campi. In questo momento sono ancora sei i posti disponibili per gli ottavi, dopo che Liverpool e Barcellona hanno già strappato il pass per essere tra le prime otto.

Foto: Instagram Inter