Champions League, il PSG vince anche il ritorno ed elimina la Real Sociedad (2-1). Doppietta di Mbappé

Il Paris Saint-Germain vola ai quarti di finale di Champions. I parigini, dopo aver vinto 2-0 la gara d’andata al Parco dei Principi, vincono anche il ritorno contro la Real Sociedad. Finisce 1-2, una prestazione di alto livello della squadra di Luis Enrique, che approccia bene la partita e la sblocca dopo 15′ con Mbappé. Nella ripresa, è ancora la stella francese a trovare il raddoppio e a mettere in ghiaccio la qualificazione. L’unico brivido per Donnarumma lo regala Barrenetxea: il numero 7 segna ma il VAR annulla per fuorigioco. Nel finale arriva il gol della bandiera firmato da Merino, che rende meno amara l’eliminazione per gli spagnoli.

Foto: Instagram PSG