Champions League, il programma delle gare di oggi

Torna la Champions League! Ed è tempo di verdetti in quest’ultima giornata della fase a gironi. Due le italiane impegnate in campo europeo questa sera: alle 21, l’Inter scenderà in campo a San Siro per giocarsi il primo posto del girone con la Real Sociedad. A Napoli, invece, arriva il Braga per una sfida da dentro o fuori. Di seguito il programma completo di questa sera.

Ore 18:45 Lens-Siviglia

Ore 18:45 Psv-Arsenal

Ore 21.00 Copenhagen-Galatasaray

Ore 21.00 Inter-Real Sociedad

Ore 21.00 Manchester United-Bayern Monaco

Ore 21.00 Napoli-Braga

Ore 21.00 Salisburgo-Benfica

Ore 21.00 Union Berlino-Real Madrid

Foto: Champions League Twitter