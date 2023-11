Champions League, il programma delle gare di oggi

Continua la quita giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la vittoria della Lazio sul Celtic e la sconfitta per 3-1 del Milan contro il Borussia Dortmund, oggi toccherà a Inter e Napoli a scendere in campo. i nerazzurri di Simone Inzaghi, già certi della qualificazione per gli ottavi, scenderanno in campo in Portogallo contro il Benfica (già eliminata). Gli Azzurri di Walter Mazzarri, invece, scenderanno in campo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Di seguito il programma completo:

Mercoledì 29 novembre

Ore 18:45 Galatasaray-Manchester United

Ore 18:45 Siviglia-PSV

Ore 21:00 Arsenal-Lens

Ore 21:00 Bayern Monaco-Copenhagen

Ore 21:00 Benfica-Inter

Ore 21:00 Braga-Union Berlino

Ore 21:00 Real Madrid-Napoli

Ore 21:00 Real Sociedad-Salisburgo

Foto: Instagram Inter