Champions League, il programma delle gare di oggi

In questo mercoledì della massima competizione europea, saranno due le italiane a scendere in campo. Alle 21.00 il Milan scenderà in campo contro il Girona tra le mura amiche di San Siro. L’Inter, invece, andrà in scena in casa dello Sparta Praga.

Mercoledi’ 22 gennaio

Ore 18.45 Lipsia-Sporting

Ore 18.45 Shakhtar-Brest

Ore 21.00 Real Madrid-Salisburgo

Ore 21.00 Psg-Manchester City

Ore 21.00 Sparta Praga-Inter

Ore 21.00 Arsenal-Dinamo Zagabria

Ore 21.00 Celtic-Young Boys

Ore 21.00 Feyenoord-Bayern Monaco

Ore 21.00 Milan-Girona

