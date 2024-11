Champions League, il programma delle gare di oggi

È ancora tempo di Champions League. Saranno due le italiane in campo in questo mercoledì della massima competizione europea. Alle 21 il Bologna affronterà il Lille al Dall’Ara, mentre la Juventus sarà impegnata in Inghilterra sul campo dell’Aston Villa. Di seguito il programma.

Ore 18:45 Stella Rossa – Stoccarda

Ore 18.45 Sturm Graz – Girona

Ore 21.00 Aston Villa – Juventus

Ore 21.00 Bologna – Lille

Ore 21.00 Celtic – Club Brugge

Ore 21.00 Dinamo Zagabria – Borussia Dortmund

Ore 21.00 Liverpool – Real Madrid

Ore 21.00 Monaco – Benfica

Ore 21.00 PSV – Shakhtar

Foto: Instagram Champions