Champions League, il programma delle gare di oggi

È tempo di Champions League. Tre le italiane in campo in questo martedì della massima competizione europea. Alle 18:45 scenderanno in campo Milan e Club Brugge, mentre alle 21 sarà il turno del Bologna impegnato sul campo dell’Aston Villa e della Juventus che ospiterà lo Stoccarda.

Ore 18:45 Milan – Club Brugge

Ore 18:45 Monaco – Stella Rossa

Ore 21.00 Shakhtar – Arsenal

Ore 21.00 Girona – Slovan Bratislava

Ore 21.00 PSG – PSV

Ore 21.00 Real Madrid – Borussia Dortmund

Ore 21.00 Sturm Graz – Sporting

Ore 21.00 Aston Villa – Bologna

Ore 21.00 Juventus – Stoccarda

