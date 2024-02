Champions League, il Paris Saint Germain schianta per 2-0 la Real Sociedad. A segno Mbappé e Barcola

Si è da poco concluso anche l’altro ottavo di finale di andata in programma in questa serata di Champions. Allo Stadio Parco dei Principi di Parigi i padroni di casa del Paris Saint Germain si sono imposti per 2-0 sulla Real Sociedad, ipotecando così la qualificazione ai quarti in vista della gara di ritorno che si disputerà tra tre settimane in terra spagnola.

Dopo un primo tempo piuttosto equilibrati, sono i padroni di casa a sbloccare il match al 58′ grazie al solito Kylian Mbappé imbeccato da Marquinhos. La squadra di Luis Enrique prende coraggio e al 71′ raddoppia, chiudendo definitivamente il match, grazie al gioiellino ex Lione Bradley Barcola, abile a terminare la propria azione personale in area con un bel tiro che batte il portiere avversario Remiro all’angolino basso di destra. Un risultato importante per i parigini, che guardano con fiducia al passaggio del turno.

Foto: Twitter Champions League