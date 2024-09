Champions League, il Monaco vince col Barça (in dieci). L’Atletico ribalta il Lipsia al 90′

Sono appena terminate le partite della serata di Champions League. Inizia con una vittoria il cammino dell’Atletico Madrid di Diego Simone che il Lipsia: 2-1. I tedeschi sbloccano la gara con la rete di Sesko, ma gli spagnoli la ribaltano con le reti di Griezmann al 28′ e di Gimenez al 90′. Il Barcellona cade in casa del Monaco, incide l’espulsione dopo appena 11′ di Garcia. I padroni di casa la sbloccano al 16′ con Akliouche ma la risposta dei blaugrana arriva al 28′ con la prima rete in Champions di Lamine Yamal. Al 71′, però, i monegaschi tornano in vantaggio con la rete di Ilenikhena. Esordio con vittoria anche per il Brest che vince 2-1 contro lo Sturm Graz. Di seguito i risultati.

Feyenoord – Bayer Leverkusen 0-4

Stella Rossa – Benfica 1-2

Atalanta – Arsenal 0-0

Atletico Madrid – RB Lipsia 2-1

Brest – Sturm Graz 2-1

Monaco – Barcellona 2-1

