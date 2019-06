Champions League: il Manchester City si rivolge al TAS per annullare il procedimento Uefa

Il Manchester City vuole evitare un’eventuale squalifica dalla prossima Champions League. Come riferito dall’Associated Press, il club inglese ha avviato una marcia legale tramite i propri avvocati per bloccare il perseguimento da parte della UEFA. I legali della società si sarebbero rivolti al TAS per chiedere di respingere il caso e bloccare il procedimento passato alla camera arbitrale della Uefa.

Foto: Twitter ufficiale Schalke 04