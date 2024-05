Champions League, il Dortmund attende il suo avversario

Questa sera alle ore 21.00 andrà in scena l’altra semifinale di ritorno, Real Madrid–Bayern Monaco. Nel 2-2 dell’andata acciuffato all’83’ grazie al rigore di Vinicius Junior, i blancos proveranno a centrare un’altra finale Europa, la terza con Ancelotti. E magari ad aggiudicarsi anche quella che potrebbe essere la quindicesima Champions League. Dall’altra parte, il Bayern di Tuchel, che nella gara d’andata si è visto scivolare tra le mani la vittoria sul rigore causato di Kim Min-Jae. Dopo aver ripreso in mano la partita e ribaltato il momentaneo vantaggio madridista sempre di Vinicius Junior, i tedeschi nel secondo tempo hanno segnato due gol in quattro minuti. Prima il fulmine di Sane, poi il rigore del solito Kane. Alle due squadre spettano altri 90’ di fuoco. Il Dortmund intanto, si siederà comodamente e si gusterà lo spettacolo, in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario a Wembley.

Foto: Champions League Twitter logo