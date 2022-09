Champions League, il City rimonta il Dortmund, decisivo Haaland. Bene Real e PSG, pari tra Chelsea e Salisburgo

Sono appena terminate le gare delle 21 di Champions League. Il Chelsea non va oltre il pari in casa contro il Salisburgo, a Sterling ha risposto Okafor. Pari a reti inviolate, invece, tra Copenhagen e Siviglia. Il Paris Saint-Germain va sotto in Israele contro il Maccabi Haifa, ma il trio Messi–Mbappe-Neymar ribaltano il risultato e regalano il primo posto del girone al club parigino. Tra Real Madrid e Lipsia accade tutto negli ultimi 10 minuti di gara: Valverde e Asensio regalano i tre punti ad Ancelotti. Infine, il Manchester City rimonta il Borussia Dortmund: i tedeschi passano in vantaggio al 56′ con Bellingham, ma i Citizens la ribaltano in 4 minuti prima con Stones e poi con l’uomo più atteso della serata, Erling Haaland. Di seguito i risultati della giornata di Champions League.

Milan – Dinamo Zagabria 3-1

Shakhtar – Celtic 1-1

Chelsea – Salisburgo 1-1

Fc Copenhagen – Siviglia 0-0

Juventus – Benfica 1-2

Maccabi Haifa – Paris Saint-Germain 1-3

Manchester City – Borussia Dortmund 2-1

Rangers – Napoli 0-3

Real Madrid – RB Lipsia 2-0

Foto: Logo Champions