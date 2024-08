Champions League, il calendario dell’Inter

A meno di 48 ore dai sorteggi che hanno definito la prima edizione del nuovo format della Champions League, la UEFA ha comunicato i rispettivi calendari di tutte le partecipanti. Come per i cugini del Milan, anche per l’Inter l’esordio avrà delle tinte nostalgiche, dato che sfiderà il City di Guardiola, incontrato nella finale di Champions di due anni fa. Qui di seguito il calendario ufficiale dei nerazzurri:

Manchester City-Inter (mercoledì 18 settembre ore 21)

(mercoledì 18 settembre ore 21) Inter-Stella Rossa (martedì 1 ottobre ore 21)

(martedì 1 ottobre ore 21) Young Boys-Inter (mercoledì 23 ottobre ore 21)

(mercoledì 23 ottobre ore 21) Inter-Arsenal (mercoledì 6 novembre ore 21)

(mercoledì 6 novembre ore 21) Inter-Lipsia (martedì 26 novembre ore 21)

(martedì 26 novembre ore 21) Bayer Leverkusen-Inter (martedì 10 dicembre ore 21)

(martedì 10 dicembre ore 21) Sparta Praga-Inter (mercoledì 22 gennaio ore 21)

(mercoledì 22 gennaio ore 21) Inter-Monaco (mercoledì 29 gennaio ore 21)

Foto: X Lega Serie A