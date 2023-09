Champions League, il calendario delle italiane. Subito Milan-Newcastle

La UEFA ha pubblicato il calendario della fase a gironi della Champions League 2023-24. Ad aprire la campagna delle squadre italiane sarà il Milan: il 19 settembre alle 18.45 appuntamento a San Siro contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Sempre il 19 settembre scenderà in campo anche la Lazio all’Olimpico, ma alle 21, contro l’Atletico Madrid. L’Inter finalista della scorsa edizione inaugura la stagione europea il 20 settembre alle 21 in casa della Real Sociedad, nella stessa data e alla stessa ora il Napoli gioca in trasferta con il Braga.

Prima giornata: 19-20 settembre

Martedì 19 settembre

Ore 18:45 Milan-Newcastle

Ore 21:00 Lazio-Atletico Madrid

Mercoledì 20 settembre

Ore 21:00 Real Sociedad-Inter

Ore 21:00 Braga-Napoli

Seconda giornata: 3-4 ottobre Martedì 3 ottobre Ore 21:00 Napoli-Real Madrid Ore 21:00 Inter-Benfica Mercoledì 4 ottobre ore 21:00 Celtic-Lazio Ore 21:00 Borussia Dortmund-Milan.

Terza giornata: 24-25 ottobre Martedì 24 ottobre Ore 18:45 Inter-Salisburgo Ore 21:00 Union Berlin-Napoli Mercoledì 25 ottobre Ore 18.45 Feyenoord-Lazio Ore 21:00 Paris Saint-Germain-Milan.

Quarta giornata: 7-8 novembre Martedì 7 novembre Ore 21:00 Lazio -Feyenoord Ore 21:00 Milan-Psg Mercoledì 8 novembre Ore 18.45 Napoli-Union Berlin Ore 21 Salisburgo-Inter.