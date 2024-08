Champions League, il calendario dell’Atalanta

Dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno in Europa League, terminata con la storica vittoria del titolo, in questa stagione l’Atalanta si metterà in gioco in Champions League. Sono stati ufficializzati dalla UEFA i calendari di tutte le squadre che parteciperanno alla competizione, e l’esordio della Dea sarà in casa contro l’Arsenal di Arteta, sfida che si prospetta essere interessantissima. Qui di seguito il calendario della squadra di Gasperini:

Atalanta-Arsenal (giovedì 19 settembre ore 21)

(giovedì 19 settembre ore 21) Shakhtar Donetsk-Atalanta (mercoledì 2 ottobre ore 18:45)

(mercoledì 2 ottobre ore 18:45) Atalanta-Celtic (mercoledì 23 ottobre ore 18:45)

(mercoledì 23 ottobre ore 18:45) Stoccarda-Atalanta (mercoledì 6 novembre ore 21)

(mercoledì 6 novembre ore 21) Young Boys-Atalanta (martedì 26 novembre ore 21)

(martedì 26 novembre ore 21) Atalanta-Real Madrid (martedì 10 dicembre ore 21)

(martedì 10 dicembre ore 21) Atalanta-Sturm Graz (martedì 21 gennaio ore 18:45)

(martedì 21 gennaio ore 18:45) Barcellona-Atalanta (mercoledì 29 gennaio ore 21)

Foto: X Atalanta