Champions League, il calendario del Bologna

Dopo la stagione 1964/1965, il Bologna si appresta a partecipare per la seconda volta alla competizione della coppa dalle grandi orecchie. La UEFA ha ufficializzato i calendari della competizione, che in questa stagione si presenta con una veste totalmente rivisitata. L’esordio degli uomini di Italiano sarà in casa, contro lo Shakhtar Donetsk, mercoledì 18 settembre. Qui di seguito il calendario completo:

Bologna-Shakhtar Donetsk (mercoledì 18 settembre ore 18:45)

(mercoledì 18 settembre ore 18:45) Liverpool-Bologna (mercoledì 2 ottobre ore 21)

(mercoledì 2 ottobre ore 21) Aston Villa-Bologna (martedì 22 ottobre ore 21)

(martedì 22 ottobre ore 21) Bologna-Monaco (martedì 5 novembre ore 21)

(martedì 5 novembre ore 21) Bologna-Lille (mercoledì 27 novembre ore 21)

(mercoledì 27 novembre ore 21) Benfica-Bologna (mercoledì 11 dicembre ore 21)

(mercoledì 11 dicembre ore 21) Bologna-Borussia Dortmund (martedì 21 gennaio ore 21)

(martedì 21 gennaio ore 21) Sporting-Bologna (mercoledì 29 gennaio ore 21)

Foto: Instagram Bologna