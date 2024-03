Champions League, il Borussia Dortmund vola ai quarti: 2-0 al PSV, decidono Sancho e Reus

Il Borussia Dortmund vola ai quarti di finale di Champions League battendo 2-0 il PSV Eindhoven al Signal Iduna Park. Dopo l ‘1-1 della gara d’andata, le reti decisive sono di Jadon Sancho, dopo 3′, e di Reus in pieno recupero. Per l’inglese è il primo gol nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea e il secondo stagionale, dopo quello realizzato al Werder nell’ultimo turno di Bundesliga. L’ex giocatore del Manchester United ha ricevuto palla al limite dell’area e con una rasoiata velenosa ha battuto Benitez, depositando la sfera nell’angolino sinistro. Il capitano, invece, segna in contropiede sfruttando uno scivolone di Babadi.

Foto: Instagram BVB