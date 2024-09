Champions League, il Bayern ne fa 9 alla Dinamo Zagabria! Vincono anche Real e Sporting

Sono appena terminate le sfide della serata di Champions League, valide per la prima giornata. Il Bayern Monaco travolge la Dinamo Zagabria e ne fa addirittura 9 tra le mura amiche dell’Allianz Arena. Autentici mattatori della serata Harry Kane (quadripletta) e Olise (doppietta). A completare la serata da sogno dei bavaresi le reti di Guerreiro, Sane e Goretzka. Per la Dinamo a segno Petkovic e Ogiwara. Vince anche il Real Madrid contro lo Stoccarda. Gli uomini di Ancelotti passano in vantaggio con Mbappé, ma i tedeschi rispondono con la rete di Undav. Nel finale il sorpasso dei Blancos con la rete di Rudiger all’83’ e di Endrick al 95′. Bene lo Sporting che vince 2-0 in casa contro il Lille con una rete per tempo. La prima porta la firma di Gyokeres mentre nella ripresa il raddoppio è firmato da Debast.

Bayern Monaco – Dinamo Zagabria 9-2

Real Madrid – Stoccarda 3-1

Sporting – Lille 2-0

Milan – Liverpool 1-3

