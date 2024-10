Champions League: il Barcellona stende il Bayern (tripletta Raphinha). Cinquina del Manchester City, crolla l’Atletico in casa con il Lille

Concluse le gare serali della Uefa Champions League. Altra serata ricca di gol ma anche di grandi sorprese. Il Barcellona batte 4-1 il Bayern Monaco (seconda sconfitta di fila in Champions). Strepitoso Raphinha con una tripletta. Il Manchester City senza problemi contro lo Sparta Praga, doppietta per Haaland. L’Atletico Madrid crolla in casa 3-1 contro il Lille (prossimo avversario della Juve), che aveva battuto anche il Real Madrid nell’ultima gara.

Il Liverpool vince 1-0 a Lipsia, il Feyenoord trionfa in casa del Benfica, Salisburgo in crisi, battuto in casa dalla Dinamo Zagabria.

Questi i risultati:

ATLETICO MADRID-LILLE 1-3 (8′ Julian Alvarez – 61′ Zhegrov, 74′ rig. e 89′ David)

BARCELLONA-BAYERN MONACO 4-1 (2′ 45’+1′, 56′ Raphinha, 37′ Lewandowski – 18′ Kane)

BENFICA-FEYENOORD 1-3 (66′ Akturkoglu – 12′ Ueda, 33′ e 90’+2′ Milambo)

MANCHESTER CITY-SPARTA PRAGA 5-0 (3′ Foden, 58′ e 68′ Haaland, 64′ Stones, 88′ rig. Nunez)

LIPSIA-LIVERPOOL 0-1 (28′ Nunez)

SALISBURGO-DINAMO ZAGABRIA 0-2 (49′ Kulenovic, 84′ Petkovic)

YOUNG BOYS-INTER 0-1 (90+3′ Thuram)

