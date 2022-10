Champions League, i risultati della serata: Benfica, punto pesante a Parigi, pareggia il Real (Rudiger ci rimette il setto nasale), vince il Lipsia

Si sono concluse le gare del martedì della 4a giornata di Champions League. Pareggio importante del Benfica in casa del PSG (al rigore di Mbappé ha risposto quello di Joao Mario) con i portoghesi che sono in piena corsa per il primo posto, nel girone della Juve, ormai a un passo dall’eliminazione.

Si salva il Real Madrid in casa dello Shakhtar Donetsk, un 1-1 arrivato al 95′ con un colpo di testa di Rudiger, che viene nell’azione investito dal portiere dello Shakhtar, rimettendoci il setto nasale. Vince il Lipsia a Glasgow.

Questi tutti i risultati della serata:

Copenaghen-Manchester City 0-0

Maccabi Haifa-Juventus 2-0

Celtic Glasgow-Lipsia 0-2

Dinamo Zagabria-Salisburgo 1-1

Milan-Chelsea 0-2

Borussia Dortmund-Siviglia 1-1

PSG-Benfica 1-1

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 1-1

Foto: Instagram Joao Mario