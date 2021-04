Champions League, gli arbitri di Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund

Sono state comunicate le designazioni arbitrali delle prime due gare valide per l’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma dopo domani. Real Madrid-Liverpool è stata assegnata al fischietto tedesco Felix Brych, assistenti Borsch e Lupp, con Steieler quarto uffiale. Al VAR Fritz, con Stegemann a coadiuvarlo. Presenze italiane in Manchester City-Borussia Dortmund, con Marco Di Bello designato come VAR, e con Paolo Valeri come AVAR. A dirigere sarà il rumeno Ovidiu Hategan, coadiuvato dagli assistenti Sovreccitazioni e Gheorghe, con Kovacs quarto ufficiale.