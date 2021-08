Champions League, esordio vincente per De Zerbi. Il suo Shakhtar rimonta il Genk (2-1)

Esordio vincente per Roberto De Zerbi in Champions League, il suo Shakhtar, impegnato nel terzo turno preliminare, ha superato il Genk in trasferta per 2-1 nella gara d’andata.

Rimonta fantastica degli ucraini, passati in svantaggio dopo una prima fase dominata, grazie al gol di Paul Onuachu al 39′. Al 63′ su calcio di rigore Tete ha pareggiato i conti, bellissimo il gol del definitivo 2-1 firmato Alan Patrick.

Martedì 10 agosto si giocherà la gara di ritorno a Kiev, al National Sports Complex, ancora una volta in diretta su Sportitalia.

Genk-Shakhtar Donetsk 1-2 (Onuachu (G) 39′, Tete 63′ rig., Patrick 81′)

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk