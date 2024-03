Champions League, ecco quando ci sarà il sorteggio dei quarti di finale

Dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid di ieri sera e la qualificazione del Borussia Dortmund nell’altro match con il PSV, si è ufficialmente delineato il quadro dei quarti di finale di Champions League: Arsenal (Ing), Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Psg, Real Madrid sono le ultime otto squadre rimaste in gara. A tal proposito, il sorteggio degli accoppiamenti per il prossimo turno, per le semifinali e la finale competizione si terrà venerdì 15 marzo alle 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere abbinate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. C’è attesa.

Foto: logo Champions League