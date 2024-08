Champions League, ecco il quadro delle 36 partecipanti

Adesso è tutto pronto per la nuova Champions League. Ci sono, dopo le gare dei play-off che si sono giocate questa sera, tutte e 36 le squadre che si sono qualificate al torneo UEFA. Le squadre saranno inserite in un unico girone e saranno divise in 4 fasce da nove squadre ciascuna. Ogni squadra affronterà così otto rivali, due per ogni fascia e le fasce sono determinate in base al punteggio nel ranking. Le prime otto squadre saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Chi si piazzerà dalla nona alla venticinquesima posizione giocherà per accedere agli ottavi di finale, mentre le ultime 8 saranno eliminate direttamente. Domani alle 18 andrà in scena il sorteggio.

Fascia 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Lipsia

Barcellona

Fascia 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Brugge

Shakhtar

Milan

Fascia 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Dinamo Zagarbia

Salisburgo

Lille

Young Boys

Stella Rossa

Celtic

Fascia 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest

Foto: Instagram Inter