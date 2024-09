Champions League, ecco chi alzerà il trofeo secondo Opta. Al terzo posto un’italiana

L’attesa è quasi terminata. La prossima settimana vi sarà il calcio d’inizio dell’attesissima Champions League, quest’anno con una formula del tutto rinnovata. Le pretendenti al titolo sono tante, e l’accresciuta competitività dei campionati europei negli ultimi anni ha reso la manifestazione leggermente più imprevedibile rispetto alle scorse stagioni, nonostante ad alzare la coppa dalle grandi orecchie vi siano ancora delle pretendenti altamente più pronosticabili rispetto ad altre. Una di queste è sicuramente il Real Madrid, detentrice dell’ultima edizione e pronta a riconfermarsi anche quest’anno, nonostante l’avvio di stagione balbettante. Opta, un Supercomputer in grado di fornire analisi e predizioni sul calcio, ha fornito il suo risultato riguardo l’esito finale della competizione. L’algoritmo di Opta, si basa su vari parametri: i punti di forza e debolezza delle squadre, storico dei risultati, precedenti, ed indice di rendimento. Le prime due con maggior probabilità di portare a casa il trofeo sono Manchester City e Real Madrid, con la prima che ha il 25% di possibilità di vincere il trofeo, mentre gli uomini di Ancelotti il 18%. Nulla di nuovo, se non fosse per il terzo posto, in cui si nota l’Inter, con quasi l’11% di possibilità di vittoria. I nerazzurri di Inzaghi hanno sfiorato il trofeo due edizioni fa, proprio contro il Manchester City. Al quarto posto si piazza invece l’Arsenal, con un onesto 6%.

Foto: X Champions League