Champions League, è il giorno del sorteggio della fase a gironi

E’ arrivato il gran giorno della Champions League. Si alza finalmente il sipario sulla competizione per club più importante del mondo alla quale parteciperanno quattro squadre italiane. I sorteggi dei gironi si terranno a Istanbul, in Turchia, con inizio programmato alle ore 18. La cerimonia, come consuetudine, sarà intervallata dalla consegna dei premi di giocatore e giocatrice UEFA dell’anno, degli allenatori dell’anno per quanto riguarda le squadre maschili e femminili oltre ai giocatori della stagione ruolo per ruolo. L’Inter sarà testa di serie, mentre la Juve sarà in seconda fascia. Atalanta in terza e, infine, Milan in quarta fascia.

Foto: Twitter Champions League