Champions: CSKA sconfitto dal Plzen, Roma e Real già qualificate agli ottavi

In virtù del ko per 2-1 del CSKA Mosca contro il Viktoria Plzen, la Roma è già matematicamente qualificata per gli ottavi di finale di Champions League. Infatti, i giallorossi sono a quota 9 punti, cifra irraggiungibile per il club russo fermo a 4 e raggiunto proprio dai cechi. Contro il Real Madrid, anch’esso qualificato e a pari merito con i capitolini, sarà uno scontro diretto per il primo posto.

Gruppo E

AEK Atene-Ajax 0-2

Bayern-Benfica 21:00

Classifica: Bayern 10; Ajax 8; Benfica 4; AEK Atene 0.

Gruppo F

Lione-Manchester City ore 21:00

Hoffenheim-Shakhtar ore 21:00

Classifica: Manchester City 9; Lione 6; Hoffenheim 3; Shakhtar 2.

Gruppo G

CSKAMosca-Plzen 1-2

Roma-Real Madrid ore 21:00

Classifica: Roma, Real Madrid 9; CSKA Mosca 4; Plzen 1.

Gruppo H

Juventus-Valencia ore 21:00

Manchester United-Young Boys ore 21:00

Classifica: Juventus 9; Manchester United 7; Valencia 5; Young Boys 1.