Champions League, continuano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Il programma

Torna la Champions League! Dopo i primi verdetti della scorsa settimana che hanno visto Benfica, Chelsea, Milan e Bayern Monaco approdare ai quarti di finale, questa sera toccherà ad altre quattro squadre conoscere il proprio futuro nella competizione. L’Inter si presenterà al do Dragao contro il Porto dopo la vittoria della gara d’andata per 1-0, successo arrivato grazie alla rete di Romelu Lukaku. Manchester City e Lipsia, invece, scenderanno in campo all’Etihad Stadium dopo il pareggio dell’andata per 1-1. Di seguito il programma completo.

Squadre già qualificate ai quarti: Benfica, Chelsea, Inter e Bayern Monaco

Martedì 14 marzo

Ore 21 Manchester City – RB Lipsia

Ore 21 Porto – Inter

Mercoledì 15 marzo

Ore 21 Real Madrid – Liverpool

Ore 21 Napoli – Eintracht Francoforte

Foto: Champions League Twitter