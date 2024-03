Champions League, continuano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Il programma

Continuano le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’1-1 del Maradona, questa sera Barcellona e Napoli si affronteranno per decretare chi andrà ai quarti di finale, una gara da dentro o fuori. Ma non sarà l’unica gara del martedì di Champions. Alle 21.00 scenderanno in campo anche Arsenal e Porto all’Emirates Stadium, con gli uomini di Arteta proveranno a ribaltare l’1-0 dell’andata in favore dei portoghesi. Di seguito i risultati

Martedì 12 marzo

Ore 21.00 Barcellona – Napoli

Ore 21.00 Arsenal – Porto

Mercoledì 13 marzo

Ore 21.00 Atletico Madrid – Inter

Ore 21.00 Borussia Dortmund – PSV

