Champions League, continuano gli ottavi di finale. Il programma

Continuano gli ottavi di finale di Champions League! Alle 21.00 l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ma non sarà l’unico appuntamento di questo martedì di Champions. Alle 21.00 andrà in scena anche PSV-Borussia Dortmund. Di seguito il programma completo.

Martedì 13 febbraio

RB Lipsia – Real Madrid 0-1

Copenhagen – Manchester City 1-3

Mercoledì 14 febbraio

Lazio – Bayern Monaco 1-0

PSG – Real Sociedad 2-0

Martedì 20 febbraio

Ore 21.00 PSV – Borussia Dortmund

Ore 21.00 Inter – Atletico Madrid

Mercoledì 21 febbraio

Ore 21.00 Porto – Arsenal

Ore 21.00 Napoli – Barcellona

Foto: Instagram Inter