Champions League, continuano gli ottavi di finale. Il programma

Continuano gli ottavi di finale di Champions League! Oggi scenderà la prima italiana in campo per l’andata degli ottavi di finale. Alle 21.00 la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo all’Olimpico per affrontare il Bayern Monaco di Tuchel. Ma non sarà l’unico appuntamento del San Valentino formato Champions. Alle 21.00 andrà in scena al Parco dei Principi la sfida tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad. Di seguito il programma completo.

Martedì 13 febbraio

RB Lipsia – Real Madrid 0-1

Copenhagen – Manchester City 1-3

Mercoledì 14 febbraio

Ore 21.00 Lazio – Bayern Monaco

Ore 21.00 PSG – Real Sociedad

Martedì 20 febbraio

Ore 21.00 PSV – Borussia Dortmund

Ore 21.00 Inter – Atletico Madrid

Mercoledì 21 febbraio

Ore 21.00 Porto – Arsenal

Ore 21.00 Napoli – Barcellona

